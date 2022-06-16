МИД России допустил перевод Сапеги на родину для отбывания наказания

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Софья Сапега

Осужденная в Белоруссии София Сапега может подать прошение о переводе для дальнейшего отбывания наказания на территории России, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В ведомстве отметили, что рассмотрение таких вопросов входит в компетенции президента республики Александра Лукашенко.

Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии, — сказали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что действующая практика подразумевает индивидуальный подход к каждому случаю и учитывает степень общественной опасности содеянного. Кроме того, решения принимаются, основываясь на наличии раскаяния и признания вины со стороны осужденных и их сотрудничестве со следствием. Сапегу могут перевести по ее заявлению, после этого органы юстиции договорятся о процедуре.

Кроме того, в МИД России уточнили, что девушка сможет подать заявление на УДО через некоторое время заключения в России. В дипведомстве указали на то, что на нее также будут распространяться амнистии, которые могут быть теоретически объявлены в обоих государствах.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта, на котором девушка летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков.

Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В начале июня Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию. Белорусский лидер сказал, что ему «жалко девчонку», поэтому он хотел бы «решить этот вопрос».