МИД РФ раскрыл роль Киева в гибридной войне НАТО с Россией МИД РФ: Киеву уготована роль расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с РФ

Украина сыграет роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Такое заявление сделали в МИД РФ, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса, завершившегося 12 июля в Вильнюсе. Там также отметили, что блок использует обострение военно-политической напряженности ради собственного расширения. Текст заявления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим всё более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше — на истощение — продлить конфликт, — говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что итоги саммита показали, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, которые использует «ради защиты „нашего одного миллиарда“ от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии». Кроме того, в ведомстве указали, что организация планомерно понижает порог применения силы и укрепляет ядерный компонент в военном планировании.

В Москве пообещали внимательно проанализировать результаты прошедшего в Литве мероприятия и при необходимости отреагировать соответствующим образом.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что Москва продолжит «крепить военную организацию и систему обороны страны».

Ранее российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что саммиты НАТО стали похожи на ритуал, на котором много говорят о помощи Украине, но за разговорами по большому счету ничего нет. По словам политика, заявления о «победе» Киева прекратились.