МИД раскритиковал Борреля за планы пересмотреть политику в отношении России

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Жозеп Боррель

В тех шести пунктах относительно подхода ЕС к отношениям с Россией, представленных главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, нет ни намека на стратегическое видение Евросоюза на российском направлении, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эти позиции (первая из них предполагает совместные усилия по изоляции страны — NEWS.ru) провоцируют закрепление нового и затяжного раскола в Европе. Захарова подчеркнула, что Боррель не предложил никаких рецептов для разрешения проблем. Она обвинила дипломата в желании вписать свое имя в историю «при помощи» сомнительных инициатив.

Напрашивается вывод о том, что цель нынешних лидеров ЕС — скорее дать правдоподобное объяснение попыткам свести отношения с Россией до политической конфронтации, лишить их общей истории и экономической базы. Прослеживается стремление ограничить политикам будущего возможности для нахождения выхода из этого глубокого кризиса. Безусловно, в нынешних условиях запрос большинства европейского общества заключается в совершенно обратном, — отметила представитель МИД РФ.

Относительно «пунктов» Борреля Захарова сказала, что теперь становится очевидной связь между созданием «проблемы Украины» и реализацией задачи по сдерживанию РФ для обеспечения гегемонии Запада.

Глава европейской дипломатии на совещании с министрами иностранных дел озвучил подходы к отношениям с Москвой. Он сказал, что представил шесть уже одобренных участниками встречи пунктов, первый из которых предполагает совместные усилия по изоляции России.

Ранее Захарова сказала, что Россия готова вести диалог со странами Европы по вопросу выхода из экономического кризиса. При этом она уточнила, что все предложенные решения должны иметь «добавленную стоимость» для РФ. Захарова также выразила уверенность, что новости о новых санкциях уже сильнее пугают самих европейцев.