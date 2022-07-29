МИД: Лавров настоятельно предложил Блинкену вернуться к «тихой дипломатии»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что глава ведомства Сергей Лавров 29 июля провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. МИД сообщил, что дипломаты подняли ряд вопросов, включая ситуацию вокруг Украины: Лавров в ходе разговора еще раз подчеркнул, что ВС РФ действуют в рамках норм международного права. Также дипломаты обменялись мнениями касательно обмена заключенными гражданами США и России. Отмечается, что российская сторона настоятельно предложила вернуться в режим «тихой дипломатии» без вбросов и дезинформации.

Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе беседы Лавров также указал американскому коллеге, что цели и задачи спецоперации на Украине будут полностью выполнены. В связи с этим он призвал США и НАТО прекратить «накачку ВСУ и нацбатальонов» западным оружием, которое «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Блинкен же рассказал, что диалог с российским коллегой получился откровенным и прямолинейным. По словам госсекретаря, они обсудили ситуацию на Украине, возможность обмена российских и американских граждан, находящихся в заключении в США и России соответственно. Кроме того, как отметил американский дипломат, он призвал российскую сторону выполнять обязательства по поставкам зерна с Украины.