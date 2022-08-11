МИД: Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами

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Власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе и для тех, кто уже имеет шенгенские визы, заявил замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга. По его словам, это решение является признаком шовинизма, и подобные заявления не останутся без последствий.

Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом <...> не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать, — сообщил Нечаев.

Также он подчеркнул, что любая дискредитация при выдаче виз, вне зависимости от гражданства, является грубейшим нарушением базовых принципов прав человека, которые указаны в Хартии Евросоюза об основных правах. Кроме этого, и сам шенгенский визовый кодекс не дает возможность вводить тотальные запреты на выдачу виз.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.