Медведев ответил на снос памятников на Украине цитатой из романа Булгакова

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Снос памятника Пушкину в Тульчине Винницкой области Украины

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале снос на Украине памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову, задался вопросом, какие монументы появятся на их месте. Он предположил, что украинцы поставят памятники гетманам, и процитировал отрывок из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия», в котором один из персонажей обвиняет гетмана в издевательстве над русскими офицерами, терроризировании русского населения «этим гнусным языком, которого и на свете не существует».

В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам. Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в «Белой гвардии», — написал Медведев.

В приведенной цитате Турбина-старшего тот также указывает, что повесил бы гетмана, «запретившего формирование русской армии и разведшего мразь с хвостами на головах», за «устройство этой миленькой Украины».

Ранее стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкину, установленный еще в 1899 году.