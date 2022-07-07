Матвиенко рассказала, когда Совфед изучит вопрос о присоединении ЛНР и ДНР Матвиенко: Совфед изучит вопрос о присоединении ЛНР и ДНР к России после референдумов в этих регионах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Совет Федерации готов рассмотреть вопрос о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных регионов Украины после проведения там соответствующих референдумов, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что жители этих территорий сами должны решать свою судьбу, передает ТАСС.

Если пройдут референдумы, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение к России и в Совет Федерации, — цитирует агентство председателя Совфеда.

Она отметила, что торопить проведение референдумов не следует. События должны развиваться естественным образом. Российская сторона будет ждать решения жителей указанных регионов и отнесется к нему с уважением, добавила Матвиенко.

Ранее источники, близкие к Кремлю, рассказали, что одновременное проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных украинских территориях не планируется. Предполагается, что сначала они пройдут в ДНР и ЛНР, там уже ведется предварительная подготовка к голосованию.

В Запорожской, Харьковской и Херсонской областях референдумы могут пройти позднее. В этих регионах вхождение в состав России могут поддержать от 50% до 80% жителей. С жителями других областей властям РФ предстоит провести работу, успокоив и убедив в том, что их жизнь вне Украины станет лучше.