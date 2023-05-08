Матвиенко обвинила Запад в создании радикальных движений на Украине Спикер Совфеда Матвиенко: Запад виновен в создании радикальных движений на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Татьяна Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула мнение о том, что поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию властями страны радикальных террористических движений. По ее словам, снять с себя вину за это Запад уже не сможет. Свое завление спикер разместила в блоге на сайте Совета Федерации.

Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей. Снять с себя вину за это Запад уже не сможет, — написала Матвиенко.

Она также отметила, что коллективный Запада делает вид, будто «не слышит ничего страшного в современной украинской риторике». При этом Матвиенко утверждает, будто подобная риторика «ничуть не поменялась со времен националистов 1920-х годов», которые в дальнейшем «встали на службу третьего рейха».

Вместе с тем спикер подчеркнула, что «своей цели наши враги не достигнут».

Ранее Валентина Матвиенко в статье для «Российской газеты» выразила мнение, что российский парламент является одним из наиболее демократичных и эффективных в мире. При этом она отметила, что есть аспекты для дальнейшего развития.

Также Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. Она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели.