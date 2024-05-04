«Лживая пропаганда»: в России ответили на обвинения Госдепа в кибератаках Антонов назвал «лживой пропагандой» обвинения России в совершении кибератак

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Анатолий Антонов

Утверждения Госдепа США о том, что российские спецслужбы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит пресс-служба российской дипмиссии, подобные шаги с американской стороны подрывают международную информационную безопасность.

Лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность, — заявил Антонов.

Он отметил, что именно Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствование методов кибератак. Дипломат сослался на мировую статистику, согласно которой большинство деяний подобного рода происходят с территории США.

Антонов подчеркнул, что США нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. По его мнению, вбросы со стороны Вашингтона будут только усиливаться по мере приближения выборов президента в стране. Он пояснил, что аналогичным образом ситуация разворачивалась и в прошлые годы.

Ранее Европейский союз публично осудил атаки хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил принять меры против России из-за проведенной «злонамеренной киберкампании». Согласно заявлению на сайте Совета ЕС, Москва якобы использовала услуги злоумышленников для вмешательства в дела демократических институтов.