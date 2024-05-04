ЕС пригрозил принять меры против России из-за кибератак Евросоюз: против РФ могут принять меры из-за атак хакеров APT28 на Германию

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Европейский союз публично осудил атаки хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил принять меры против России из-за проведенной «злонамеренной киберкампании», следует из заявления на сайте Совета ЕС. По мнению представителей объединения, Москва якобы использовала услуги злоумышленников для вмешательства в дела демократических институтов.

Российские спецслужбы, как считают в Брюсселе, при помощи хакеров осуществляли «вредоносную кибердеятельность против ЕС и его государств-членов». Подобные действия противоречат нормам ООН, подчеркнули представители объединения.

В ответ ЕС намерен использовать весь спектр мер, говорится в заявлении. Европейский союз такими шагами хочет предотвратить схожие инциденты в будущем.

Ранее BFMTV со ссылкой на источники в правительстве писал, что французские государственные сервисы подверглись «беспрецедентной по интенсивности» хакерской атаке. Власти открыли кризисный штаб для принятия мер и обеспечения бесперебойности цифровых услуг. DDоS-атака была произведена 10 марта.

До этого международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, пресекла деятельность хакерской группировки LockBit. Всего было конфисковано 11 тысяч доменов, используемых хакерами и их дочерними компаниями для распространения программ-вымогателей.