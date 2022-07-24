Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций

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Россия не просит о снятии санкций и готова развивать свою экономику самостоятельно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогом встречи с египетским коллегой Самех Шукри. Он подчеркнул, что Москва впредь будет опираться на надежных партнеров, а не на тех, кто «принимает все близко к сердцу» и сам создает препятствия, доказывая свою «недоговороспособность».

Мы не просим о снятии санкций, это проблема, которая заслуживает отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, кто в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность, — сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции. По его словам, некоторые западные страны пытались отложить на потом решение вопроса с экспортом российского зерна. Лавров подчеркнул, что объем запасов российской продукции гораздо больше, чем украинской.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что российский президент Владимир Путин создает новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией. По мнению авторов статьи, санкции Запада лишь подталкивают Россию к укреплению стратегических связей с другими странами.