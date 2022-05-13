Лавров рассказал, кого хочет поссорить Запад Лавров: Запад пытается испортить отношения стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС

Сергей Лавров / Фото mid.ru

Западные страны предпринимают попытки нанести ущерб союзническим отношениям стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе. По его словам, которые приводит РИА Новости, недружественные государства хотят укрепить своё влияние в Центральной Азии.

Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учётом тех попыток в отношении Центрально-Азиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги — США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счёт нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и ЕАЭС, — сказал Лавров.

Накануне глава МИД РФ напомнил странам Центральной Азии, что Москва заинтересована в поддержании с ними добрых и конструктивных отношений. Он подчеркнул, что они традиционно характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой «яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке».