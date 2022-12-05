Лавров: товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил $3 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил $3 млрд и вырос на 20%, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. К концу года ожидается достижение отметки в $4 млрд, отметил он по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Россия — один из ведущих торговых партнеров Азербайджана. <...> За 10 месяцев нынешнего года товарооборот вырос внушительно — превысил отметку в $3 млрд, а по итогам года мы ожидаем рекордные $4 млрд, — сказал министр.

По его словам, на повестке дня реализация целого ряда крупных проектов, в том числе таких важных и заметных, как производство грузовиков ГАЗ и развитие сервисного центра «Вертолеты России».

Также на встрече сторон был подписан план консультаций между МИД Азербайджана и России на 2023–2024 годы.

Лавров заверил коллегу, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку и ответил на возмущения по работе миротворцев в Карабахе. По его словам, вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договорённостей, имеют для Москвы приоритетное значение.