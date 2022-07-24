Лавров: Россия ценит позицию стран — членов ЛАГ по Украине

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия ценит позицию стран Лиги арабских государств по ситуации на Украине, заявил в ходе встречи с постпредами организации глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также заверил, что Москва открыта для диалога и заинтересована в развитии партнерства с ЛАГ, передает РИА Новости.

Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран — членов и Лиги в целом, — сказал Лавров.

Он напомнил, что Москва и контактная группа организации в апреле провели дискуссию по украинскому вопросу. Дипломат заверил, что российская сторона открыта для продолжения диалога и ей нечего скрывать. Лавров также отметил, что Россия заинтересована в развитии партнерства, экономического взаимодействия со странами ЛАГ и совместной работе по региональным проблемам.

Лавров 24 июля прибыл с визитом в Египет. Часть времени дипломат посвятил переговорам с властями страны, а другая касается ЛАГ. По словам помощника генсека организации Хусама Заки, цель Лаврова состояла в том, чтобы разъяснить Лиге позицию Москвы по ситуации на Украине, а также в укреплении арабо-российских отношений.