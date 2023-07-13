Лавров объяснил слова Эрдогана о предложениях по зерновой сделке Лавров сообщил, что не знает о новых предложениях Путину по зерновой сделке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не осведомлен о новых предложениях касательно зерновой сделки, срок действия которой завершается 17 июля, пишет «Интерфакс». Министр предположил, что речь идет о наработках, которые обсуждались давно.

О каких-то новых предложениях мне неизвестно, — сказал Лавров.

Так министр прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот утверждал, что российскому лидеру Владимиру Путину были переданы несколько рекомендаций по продлению работы зернового коридора.

Судя по всему, речь идет о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, — уточнил глава МИД.

По его словам, идея подразумевала работу Москвы и Анкары вне зависимости от каких-либо иных договоренностей касательно льготных поставок зерна в развивающиеся страны.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии. В сложившейся ситуации Москва не должна идти на уступки, уверен эксперт.