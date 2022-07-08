Лавров: не все страны поддержали выпады против России на G20

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Ряд стран отказались поддерживать выпады против России на встрече G20, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости. Также он указал на «раздвоенность» позиции Запада по украинскому вопросу. По его словам, если США и ЕС добиваются победы Киева на поле боя, «то говорить с ними не о чем».

Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающихся стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам, — сказал Лавров.

Также стало известно, что традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и нескольких других стран фотографироваться вместе с Лавровым. По данным агентства Kyodo, на этот раз съемка не состоится.

В пятницу, 8 июля, Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20 раньше госсекретаря США Энтони Блинкена и западных министров.

Ранее Кремль проинформировал Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Уточняется, что формат присутствия российского лидера будет зависеть от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.