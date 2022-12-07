Лавров назвал условие для переговоров по Украине Лавров: Москва начнет переговоры по Украине при условии выполнения ее требований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Российские власти начнут переговоры по Украине после того, как появится предложение о прекращении конфликта с учетом выполнения требований Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон сначала подталкивает стороны к диалогу, однако затем не объясняет, что он имел в виду.

Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени, потом, когда его спрашивают зачем, он говорит: «Я не сразу имею в виду, а потом». Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать, — заявил дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, чтобы устранить причины, послужившие основой для проведения спецоперации. Он подчеркнул, что на заседании Генассамблеи Россия отметила заинтересованность большинства стран-членов в дипломатическом подходе по вопросу урегулирования.

Ранее обозреватель «Коммерсанта» Алексей Забродин выразил мнение, что страны Запада ждут российско-украинских переговоров, однако не торопят их начало. По его словам, государства делятся на два лагеря: с одной стороны — союзники Киева, которые выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», с другой — страны, полагающие, что «надо быть готовыми к переговорам в любой момент. И чем раньше они начнутся, тем лучше».