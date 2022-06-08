Лавров назвал хамским поведение Киева Лавров назвал неприемлемыми характеристики, которые украинские политики дают ряду мировых лидеров

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре назвал хамским поведение Киева. По его словам, неприемлемо, когда украинские политики вешают ярлыки на некоторых мировых лидеров.

Характеристики, которые украинские чиновники дают ряду мировых лидеров, неприемлемы, говорить нужно вежливо, — сказал Лавров.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига оскорбил спикера венгерского парламента Ласло Кевера, назвав его «недополитиком». Это заявление было сделано после того, как Кевер предположил, что у украинского лидера «личные психические проблемы».

Тем временем украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал решение немецких властей об отказе поставлять Киеву бронетехнику «позором, который войдет в историю». Речь идет о танках Leopard-1 и БМП Marder.