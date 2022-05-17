Лавров: Германия утратила самостоятельность с приходом правительства Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Берлин после прихода к власти правительства Олафа Шольца утратил последние признаки самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты». По его мнению, сейчас в Евросоюзе пытается сохранить автономию блока только президент Франции Эммануэль Макрон.

После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности, — сказал он.

Глава МИД России подчеркнул, что ЕС не только срастается с НАТО, но и перестаёт это скрывать.

Ранее эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов заявил, что Германия, являвшаяся лидером Европы по совокупности многих показателей, стремительно теряет свои позиции, в то время как лидерами становятся такие «страны-карлики», как Польша и Литва. Он связывает этот процесс с сильной политизированностью ФРГ, для которой сложившаяся ситуация является патовой.

Также стало известно, что партия социал-демократов канцлера Шольца уступила конкурентам на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав худший результат за всю свою историю. По мнению СМИ, этот факт можно связать в том числе с политикой Шольца по Украине.