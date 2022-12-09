Кудрин приступил к работе в «Яндексе» Кудрин сообщил, что приступил к работе в «Яндексе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что приступил к работе в «Яндексе». В Telegram-канале он опубликовал фото бейджика, отметив, что сегодня — его первый рабочий день.

Первый день на новой работе, — подписал снимок Кудрин.

Ранее Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.

Одной из главных своих задач на новом посту он назвал сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании. Кудрин добавил, что «Яндекс» должен «оставаться независимой и лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

До этого он подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Кудрин отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.