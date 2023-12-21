«Ксюш, это ты? Здорово!»: Путин поговорил с девочкой, чье желание исполняет Путин исполнил желание 13-летней Ксюши из Санкт-Петербурга

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, которая стала участницей благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба российского лидера. Отмечается, что глава государства исполнил мечту семиклассницы, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей.

Сообщается, что вместе с журналисткой Екатериной Андреевой девочка записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Школьница рассказала о своих впечатлениях главе государства.

Ранее Путин пообещал исполнить три желания детей, картонные открытки которых снял с «Елки желаний». В них ребята написали свои новогодние мечты. В их числе и было пожелание девочки из Санкт-Петербурга. Также сбудутся мечты восьмилетнего мальчика о посещении Байкала и мальчика из Костромской области, который хочет посетить Эрмитаж.

В прошлом году президент в рамках той же благотворительной акции пообещал исполнить два желания восьмилетнего ребенка. Девочка из Запорожской области мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Российский лидер сначала удивился, поскольку резиденция Деда Мороза находится не на полуострове, но организаторы пояснили, что это два разных желания в одном.