Путин выбрал тех, чьи желания исполнит на Новый год Путин пообещал выполнить три мечты в рамках акции «Елки желаний»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить три желания, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Российский лидер снял с елки три картонных открытки с новогодними мечтами детей.

В числе открыток, которые вытянул в 2023 году с елки глава государства, — от девочки из Санкт-Петербурга, которая хочет побывать в роли ведущей новостей. Кроме того сбудется желание восьмилетнего мальчика, мечтающего побывать на озере Байкал и мальчика из Костромской области, мечта которого — посетить Эрмитаж.

В прошлом году Путин, в рамках благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить два желания восьмилетнего ребенка. Александра Титоренко из Запорожской области написала, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Российский лидер сначала удивился, поскольку резиденция Деда Мороза находится не на полуострове, но организаторы пояснили, что это два разных желания в одном.

В 2021 году Путин уже исполнил желания троих детей: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии побывал на экскурсии в пожарной части Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя увидела «Лебединое озеро» в Мариинке. Позже российский лидер поговорил с каждым ребенком.