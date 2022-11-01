В крупнейших вузах России высказались против потолка зарплат ректоров

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Минобрнауки подготовило проект постановления правительства об ограничении зарплат руководителей крупнейших государственных университетов и научных центров. Однако почти в половине из них предлагаемый лимит не одобрили, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в вузах высказались против того, чтобы ограничить зарплаты руководителя, его заместителей и главного бухгалтера планкой в 12 средних зарплат в учреждении. Такое ограничение власти намерены установить для 11 федеральных государственных учреждений, которые находятся в ведении правительства. Несогласие с нормативом высказали в пяти из них — МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Курчатовском институте и РАНХиГС.

В частности, в РАНХиГС и НИУ ВШЭ считают, что соотношение зарплат в их учреждениях можно установить на уровне 1 к 15. В СПбГУ посчитали, что проект Минобрнауки «не учитывает особенности отдельных учреждений», поскольку руководителей в них назначает президент России. Такую же позицию высказали и в МГУ.

Решение об ограничении зарплат руководства этих учреждений правительство приняло в октябре 2021 года.

Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает вопрос об ограничении зарплат менеджеров госкомпаний. Они будут получать не более трех МРОТ премьер-министра — это не выше 30 млн рублей в год. Идея установить потолок начальникам предполагает и исключения, но утверждать их должен президент. Оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров правительство намерено исходя из показателей перечня KPI.