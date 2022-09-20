Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России

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Вероятные атаки Киева на ЛНР и ДНР после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что Киев должен найти в себе мужество, чтобы принять решение народа о вступлении в состав России. По словам сенатора, никакое государство в мире не вправе воспрепятствовать свободному волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР и неподконтрольных Киеву территорий.

Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессия против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных, — заявила Ковитиди.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября, депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.