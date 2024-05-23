«Коммерсант» узнал, что следователей будут судить за рекордные взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» сообщила, что вскоре в суд поступит дело о крупнейших в истории современной России взятках. Издание пишет, что экс-глава следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Т. обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). Газета добавила, что его сообщницей могла быть майор юстиции, экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Л.

По данным газеты, Марат Т. своей вины не признал, и получение криптовалюты и иных денег категорически отрицает. «Коммерсант» пишет, что майор заявил об оговоре. Издание признает, что в ходе обысков в доме силовика не нашли ни крупных сумм наличными, ни дорогого имущества, и арестована была только недвижимость его родственников. «Коммерсанту» также стало известно, что своей вины в получении взятки не признала и Кристина Л., арестованная в сентябре 2023 года.

По информации издания, в июне Балашихинский суд в закрытом режиме приступит к рассмотрению дела. «Коммерсант» уточнил, что Генпрокуратура выступила против рассмотрения дела в Москве, так как Марат Т. за годы службы «оброс связями» в столичном судейском корпусе.

Арестованный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере бывший командующий 58-й армией ЮВО Вооруженных сил РФ Иван Попов ни в чем не виноват, заявил ранее его адвокат Сергей Буйновский. В 2023 году военного отстранили от командования 58-й армией. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому озвучил все проблемы в армии.