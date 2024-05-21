Адвокат арестованного генерала ВС РФ заявил о его невиновности Адвокат Буйновский: генерал Попов ни в чем не виноват

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Арестованный бывший командующий 58-й армией ЮВО Вооруженных сил РФ Иван Попов ни в чем не виноват, заявил Telegram-каналу Mash адвокат генерала Сергей Буйновский. Офицеру вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему, — заявил Буйновский.

В прошлом году военного отстранили от командования 58-й армией. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому озвучил все проблемы в армии.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

СК России информировал о задержании замминистра обороны Тимура Иванова 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что аресты высокопоставленных чиновников Минобороны Тимура Иванова и Юрия Кузнецова войдут в историю. По словам Бородина, он ожидает в ближайшее время отставки некоторых заместителей в ведомстве.