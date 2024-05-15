«Аресты вошли в историю»: Бородин предрек Минобороны чистку кадров Бородин: в Минобороны идет серьезная работа по борьбе с коррупцией

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что аресты высокопоставленных чиновников Минобороны Тимура Иванова и Юрия Кузнецова войдут в историю. По словам Бородина, он ожидает в ближайшее время отставки некоторых заместителей в ведомстве.

В связи с последними событиями вокруг Министерства обороны и арестов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова думаю, что сегодня-завтра еще будут рапорта написаны по собственному желанию некоторых заместителей. Пошла очень серьезная работа по борьбе с коррупцией. Эти аресты вошли в историю нашего государства, — написал он.

СК России информировал о задержании Иванова 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (о взятке в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.