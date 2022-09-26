В Совфеде опровергли появление новых законов об уклонении от призыва Сенатор Клишас: парламент не намерен ужесточать ответственность за уклонение от призыва

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

В повестке Госдумы и Совета Федерации на этой неделе нет новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, парламентарии сосредоточатся на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации.

Никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет, — подчеркнул Клишас.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».