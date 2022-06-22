Калининградский губернатор рассказал об отношениях с Польшей и Литвой Калининградский губернатор рассказал о хороших отношениях региона с Польшей и Литвой

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Антон Алиханов

У Калининградской области сохранились хорошие отношения на уровне бизнеса и обычных людей с Польшей и Литвой, заявил в эфире программы «Соловьев Live» губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, несмотря на воинственную риторику, между странами налажен контакт.

Несмотря на агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение, — отметил Алиханов.

17 июня губернатор Калининградской области заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договоренности, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что по состоянию на вечер вторника, 21 июня, никаких изменений в движении транзитных грузов через Литву в Калининграде не отмечено. В офисе премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните также нет понимания, как блокировать транзит и кто этим будет заниматься, информацию об этом пообещали уточнить в течение недели.