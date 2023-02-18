Кадыров раскрыл правду об отношениях с Минобороны Кадыров заявил, что у него прекрасные отношения с Минобороны России

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отсутствии каких-либо разногласий с российским Минобороны. В своем Telegram-канале он пояснил, что взаимодействие боевых офицеров Чечни с ведомством слаженное, и «этот механизм работает как часы».

У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы, — написал Кадыров.

Он пояснил, что чеченцы выполняют, а не обдумывают приказы, а любая задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, поддерживается, и «это не происходит по щучьему веленью» и его личному «хотенью».

В начале октября Кадыров подверг критике генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной Красного Лимана. Глава Чечни отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие.

Ранее глава Чечни задался вопросом, что будет, если в случае успешного окончания спецоперации на Украине Россия приступит к «денацификации» и «демилитаризации» Польши. Таким образом он отреагировал на информацию, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.