Кадыров «похвастался» Путину успехами чеченского батальона в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах батальона «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции России. По его словам, российские военнослужащие каждый день берут в плен солдат противника и уничтожают боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хотел бы до того, как начать <...> [рассказать о том] чем мы занимались с начала и по сегодняшний день на территории СВО. Похвастаться даже хотели, что и гуманитарное направление и боевое. Ваш отряд там показывает хорошие результаты, — сказал Кадыров.

Президент принимает Рамзана Кадырова в эти минуты. Как сообщалось ранее, планируется обсудить экономическую и социальную обстановку в Чечне. По словам российского президента, в регионе наблюдается положительная динамика.

Перед этим Владимир Путин провел встречу в режиме видеосвязи с главами 26 субъектов Российской Федерации. В переговорах участвовали губернаторы регионов, на территории которых проводились выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что глава Чечни лежит в московской больнице и находится в состоянии комы. В тот же день на канале самого Кадырова появилось видео с прогулки. Позже о состоянии здоровья чеченского главы спросили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков. Он ответил, что в функции администрации президента подобные комментарии не входят.