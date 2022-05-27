Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях

Рамзан Кадыров / Фото Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился видео, на котором запечатлены кадры уличных боев в ходе спецоперации России на Украине. В приложенной записи Кадыров отметил: несмотря на сложности таких боев, российские войска выполняют поставленные задачи и продолжают продвижение. По его словам, ряды националистов редеют, а оставшимся следует «молить о пощаде».

На этих кадрах вы можете видеть, сколько сил тратится на взятие одного лишь строения. Однако нашим ребятам удается достичь желаемого результата путем непрерывного огневого давления националистов, — написал глава Чечни.

Он подчёркивает, что основной сложностью является присутствие в зданиях мирных жителей, жертв среди которых «допускать категорически нельзя». Помимо этого, Кадыров обращает внимание на то, что в условиях городских боёв на первый план выходит не техническое превосходство, а выверенная стратегия.

22 мая глава Чечни сообщил, что продвижение чеченских бойцов в ЛНР идёт успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление. Это видно на примере населённых пунктов в районе Попасной. По словам Кадырова, в ЛНР направлены «самые боеспособные» подразделения, успех которых «вопрос времени».

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) перерезали украинcким силовикам все пути для отступления. По его словам, украинcкая армия по состоянию на 27 мая контролирует незначительную территорию в Луганской области, в том числе и Лиcичанск. Марочко также заявлял, что силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение. По его словам, перемещение из города возможно только по единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.