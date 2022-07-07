Кадыров назвал новую задачу на Украине Глава Чечни Кадыров: на Украине следует добить сбежавших туда из Чечни террористов

Следующей задачей в рамках спецоперации России на Украине станет уничтожение остатков террористов, сбежавших туда из Чеченской Республики. Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он упомянул о том, что на текущей неделе была полностью взята под контроль территория Луганской области, однако для чеченцев «спецоперация ещё далека от завершения».

Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики, — написал Кадыров.

По его словам, «сбежавшие террористы» находятся в розыске и в настоящее время они якобы пребывают в Киеве. По словам чеченского лидера, все бойцы республики «усиленно готовятся» и ждут соответствующего указания.

Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счёты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали, — дописал Кадыров.

Он рассказал, что неоднократно объявлял крупное вознаграждение за информацию о месте нахождения боевиков и теперь он имеет «только одну просьбу» — чтобы ему и его бойцам позволили «дойти хоть до самого Киева» и там «поквитаться с кровными врагами».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР.