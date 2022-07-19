Кабмин поддержал проект о штрафах за осквернение георгиевской ленты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законодательную инициативу партии «Единая Россия» о введении штрафов за публичное осквернение георгиевской ленты. В комиссии сочли, что ленту следует относить к символам воинской славы, сообщает радио «Говорит Москва».

Согласно законопроекту, любое использование георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, должно пресекаться. Публичное ее осквернение будет служить основанием для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.

В частности, компаниям будет грозить штраф в размере 3–5 млн рублей. Наказанием для граждан может стать штраф на сумму до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

За осквернение ленты в интернете авторы проекта предлагают приговаривать виновных к штрафу в размере от 2 млн до 5 млн рублей или лишению свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками. Этим возмутилась одна из местных жительниц, опубликовав соответствующее фото в соцсетях. Оно стало основанием для проведения СКР проверки.