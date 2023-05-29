Greenpeace внесли в перечень нежелательных организаций Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

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Министерство юстиции включило Greenpeace в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что НКО причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды), — говорится в заявлении.

19 мая Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. Причиной тому названы попытки вмешательства во внутренние дела страны, а деятельность организации, как утверждалось, несет угрозу безопасности РФ и способствует распространению антироссийской пропаганды.

После этого Greenpeace опубликовала заявление, в котором напомнила, как 30 лет спасала заповедники и парки, помогала с переработкой мусора, развивала уникальное движение пожарных добровольцев и боролась с браконьерами.