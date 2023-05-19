Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Greenpeace

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной природоохранной организации Greenpeace в России, говорится на сайте ведомства. Причиной тому названы попытки вмешательства во внутренние дела страны, а деятельность организации, как утверждается, несет угрозу безопасности РФ и способствует распространению антироссийской пропаганды.

Фонд работал в стране с 1992 года, он помогал восстанавливать леса, перерабатывать мусор и бороться с загрязнением воздуха.

По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Greenpeace финансирует деятельность российских иноагентов с начала военной операции на Украине и занимается антироссийской пропагандой.

Фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан, — следует из публикации.

При этом исполнительный директор «Гринпис Россия» Сергей Цыпленков еще состоит в президиуме Совета по правам человека при президенте РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов». Она была учреждена в 2022 году в Польше российскими политиками Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Марком Фейгиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Геннадием Гудковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).