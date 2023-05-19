«Защищать природу нежелательно»: Greenpeace уйдет из России Greenpeace закроет российское отделение после признания его деятельности нежелательной

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Международная экологическая организация Greenpeace закроет российское отделение после того, как Генпрокуратура РФ признала ее деятельность нежелательной. Greenpeace опубликовала заявление, в котором напомнила, как 30 лет спасала уникальные заповедники и парки, помогала с переработкой мусора, развивала уникальное движение пожарных добровольцев и боролась с браконьерами.

Российское отделение Гринпис вынуждено закрыться. Генеральная прокуратура приняла решение объявить Greenpeace International нежелательной организацией. Если вдуматься в это решение, то получается, что защищать природу в России нежелательно, — указано в заявлении компании.

Представители Greenpeace выразили уверенность в том, что их работа теперь считается нежелательной, потому что мешала превращать природу в источник дохода. Они выразили категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры.

Нежелательной деятельность организации признали сегодня. Причиной своего решения ведомство назвало попытки Greenpeace вмешаться во внутренние дела страны. Деятельность организации, как утверждается, несет угрозу безопасности РФ и способствует распространению антироссийской пропаганды.