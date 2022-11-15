Госдума приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми Госдума приняла в окончательном чтении закон о пособии для беременных и семей с детьми

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Госдума приняла законопроект, которым предлагается установить единое пособие для беременных и семей с детьми, сообщает РИА Новости. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, — отмечается в пояснительных материалах.

Законопроект об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, включая решение оказаться от термина «универсальное».

Ранее в Госдуме пояснили, что пособие объединит несколько существующих: ежемесячные выплаты беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Размер универсального пособия будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения в зависимости от того, кому оно предназначено. Выплачиваться пособия будут за счет средств федерального и региональных бюджетов.