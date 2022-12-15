Голикова заявила о снижении смертности в России на 19%

Фото: Russian Government/Global Look Press

Татьяна Голикова

За 10 месяцев 2022 года смертность в России снизилась на 19%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника», передает ТАСС. Она отметила, что страна постепенно возвращается к показателям смертности доковидного периода.

2022 год для нас является годом, когда мы постепенно, очень надеюсь, что в 2023 году мы совсем выправим эту ситуацию, возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%, — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что снижение происходит по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. По сведениям Голиковой, Москва опередила другие регионы — в столице снижение смертности составило 25,5%.

Независимый демограф Алексей Ракша рассказал, что в 2022 году Россия возвращается на «доковидную» траекторию роста продолжительности жизни. По его словам, смертность за последние три квартала года может оказаться рекордно низкой за всю российскую историю. Однако он подчеркнул, что из статистики Росстата трудно понять, насколько в ней учтена гибель людей в ходе боевых действий на территории Украины.