Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие плана по борьбе с ожирением

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Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала министерство здравоохранения за неподготовку дорожной карты по борьбе с ожирением среди населения, передает РИА Новости. Требование по такому документу было оформлено еще в сентябре 2021 года со стороны Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Еще 21 сентября 2021 года Совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали. Сейчас вы сказали о том, что это трудное межведомственное согласование, но никто не вынес сюда на уровень правительства необходимость того, что вы не можете согласовать эту карту и что у вас есть какие-то разногласия с другими федеральными органами власти. Не сделано, - констатировала Голикова на заседании.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в ходе заседания Совета отметила, что тенденция к росту числа граждан с ожирением отмечается в 30 регионах. Таковы данные мониторинга, который проводится с 1993 года. В 2021 году та или иная степень ожирения была диагностирована у 30,1% мужчин и 36,7% женщин.

Ранее директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева отмечала, что пандемия COVID-19 повлияла на то, что россияне стали переедать. В результате количество пациентов с ожирением в стране может увеличиться на 10–13%.