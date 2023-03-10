Россиян предупредили об эпидемии ожирения Эксперт Мокрышева: число пациентов с ожирением из-за пандемии ковида может вырасти на 13%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 повлияла на то, что россияне стали переедать. В результате количество пациентов с ожирением в стране может увеличиться на 10–13%. Об этом ТАСС рассказала директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Она отметила, что избыточный вес являлся распространенной проблемой и до пандемии.

Ожирение — очень распространенное заболевание и таковым было и до пандемии COVID-19. Однако в период самоизоляции с учетом многих ограничений <...> пандемия коронавирусной инфекции способствовала развитию гиподинамии и явному перееданию. Прогнозируется увеличение числа пациентов с ожирением в России в долгосрочном прогнозе как минимум на 10–13%, — сказала Мокрышева.

Она пояснила, что такое развитие ситуации будет означать повышение риска возникновения у пациентов с лишним весом сердечно-сосудистых, онкологических и метаболических заболеваний, приведет к заболеванию сахарным диабетом, импотенции и бесплодию.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, что для защиты от онкологии и поддержки мужского здоровья россиянам следует употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола, витаминов группы В. Он особо подчеркнул способность томатов защищать от онкологических заболеваний и рекомендовал отказаться от сосисок, пива и выпечки.