Названы продукты питания, которые помогают сохранить «мужскую силу» Врач Тяжельников: мужчине надо есть больше мяса и томатов и отказаться от сосисок и пива

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Чтобы защититься от онкологии и поддержать мужское здоровье, россиянам следует употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола, витаминов группы В. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он особо подчеркнул способность томатов защищать от онкологических заболеваний и рекомендовал отказаться от сосисок, пива и выпечки.

Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их дефицит может негативно сказаться на репродуктивных функциях. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых. Среди овощей выделяют томаты, так как в них содержится антиоксидант ликопин, защищающий от рака предстательной железы, а также от других видов онкологии, — рассказал врач.

При этом он подчеркнул, что выпечка, сладости и жирные продукты вредны для мужчин, поскольку способствуют нарушению метаболизма и ведут к ожирению. Последнее чревато снижением потенции и защитных сил организма.

Еще одним врагом мужчин Тяжельников назвал алкоголь, который негативно воздействует на печень. Особенно врач не рекомендовал употреблять пиво, которое способно изменить фигуру мужчины на более женственный тип и снизить мужскую силу.

Ранее американская фармацевтическая компания «Виатрис» временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в Россию. В Минпромторге подчеркнули, что в скором времени производство препарата может быть воссоздано в РФ.