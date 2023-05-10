Глава СКР оценил российские детективные сериалы Бастрыкин раскритиковал российские детективы за «американизацию» следователей

Фото: Михаил Киреев/photo.roscongress.org

Александр Бастрыкин,

Глава СКР Александр Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме, раскритиковал современные отечественные детективные фильмы, упрекнув их в «американизации» сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости. По его словам, Министерству культуры «есть над чем работать».

Бастрыкин пояснил, что в современных российских детективах часто используется клише из американского кино, когда герой в расследовании преступления больше полагается на силу своих кулаков, чем на ум, специальные знания и аналитику.

Все сводится к тому, что оперативный сотрудник, реже — следователь, бьет первым. Посмотрите сериалы с этой точки зрения: ни ум, ни аналитика, ни криминалистика, ни опыт, ни помощь людей, а удар, крепкий удар приводит к истине в уголовном судопроизводстве. Это американизм, который к нам приходит, — сказал Бастрыкин.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева предупредила россиян, что чрезмерное увлечение сериалами может перерасти в зависимость, что негативно отразиться на восприятии реального мира. По словам психолога, зависимый от сериалов начинает подменять собственную жизнь на ту, которую видит на экране. Она пояснила, что это может быть связано с тем, что в реальной жизни человеку не хватает настоящих эмоций и чувств.