Герасимов заявил, что не все механизмы ДСНВ полноценно действуют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Герасимов

На сегодняшний день не все механизмы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) полноценно действуют, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости. По его словам, это связано с последствиями ковидных ограничений, а также с санкциями на любые контакты по военной линии. Он добавил, что фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия, стал результатом действий Запада.

В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ. Однако после ковидных ограничений не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии, — сказал он на брифинге.

Ранее стало известно, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, не состоялось. Встреча была перенесена на более поздний срок.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».