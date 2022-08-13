Генпрокуратура помогла вернуть государству санатории на юге России Генпрокуратура вернула государству профсоюзные санатории на юге России

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Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны. Их общая стоимость составила несколько миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц, — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что руководство обогащалось за счет незаконной распродажи вверенного имущества. Распродажа велась через специально созданное юридическое лицо — ООО «Курортное управление (холдинг)». Продать удалось 24 учреждения (131 объект) за 3,3 млрд рублей. Часть санаториев перешли в собственность руководителей профсоюзов, их родственников и подконтрольных лиц.

Также деньги из санаториев выводились под видом арендной платы. Общая сумма выведенных средств составила 4,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Топ-менеджера задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Департамент, который возглавлял топ-менеджер, занимался покупкой и лизингом самолетов.