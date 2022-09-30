В ГД заявили, что поставки США F-16 на Украину не изменят хода СВО Депутат Картаполов: поставки США истребителей F-16 на Украину не изменят хода спецоперации

Фото: Yasuo Osakabe/U.S. Air Force

Поставленные Соединенными Штатами на Украину истребители F-16 не смогут противостоять российской авиации и не изменят хода спецоперации, заявил глава комитета по обороне Государственной думы генерал-полковник Андрей Картаполов. В разговоре с ИА SM.News он также отметил, что американские F-16 являются устаревшей техникой, которая считалась эффективной 30 лет назад.

Наша авиация господствует в воздухе в ходе СВО. Выполняет задачи, прекрасно себя показывают Су-25СМ, Су-30, Су-35. Есть чем гордиться. F-16 — машина 80-х годов прошлого века, она ничего не сможет противопоставить нашим современным авиационным комплексам, — пояснил Картаполов.

По словам генерал-полковника, российские образцы вооружения не только не уступают оружию НАТО, но по ряду параметров существенно превосходят их. Он добавил, что войска ПВО «щелкают как семечки» HIMARS и другую поставленную Западом технику.

Российские штурмовики Су-25 ранее нанесли удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины, видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как штурмовики загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами и летят к цели, а затем наносят удары по позициям ВСУ. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.