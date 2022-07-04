ФСБ предостерегла от госизмены россиянина, помогавшего украинскому фонду

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Федеральная Служба Безопасности РФ

ФСБ России вынесла предостережение мужчине, переводившему деньги украинскому фонду «Вернись живым», передает ТАСС. По данным следствия, организация работает с 2014 года и занимается помощью ВСУ в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, а также в обучении бойцов.

С учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»), — говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Тем не менее, вместо этого УФСБ вынесло гражданину официальное предостережение.

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Ранее по подозрению в госизмене был арестован новосибирский физик Анатолий Маслов. По словам родственников ученого, он в настоящее время находится в столичном СИЗО «Лефортово».