«Это совсем не так»: Песков об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Фото: kremlin.ru

Глава КНР Си Цзиньпин

Слухи об отказе главы КНР Си Цзиньпина посетить Россию ложны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, как только в Китае ослабят коронавирусные ограничения, китайские лидер приедет в РФ, пишет РИА Новости. Песков считает, что к подобным задержкам стоит относиться с пониманием.

Нет. Это (слухи об отказе председателя КНР посетить Россию — News.ru) не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, — отметил Песков.

Он уточнил, что у президента России Владимира Путина также есть ответное приглашение из Пекина посетить Китай.

Ранее в японской газете Yomiuri сообщили, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Путина посетить его страну из-за пандемии COVID-19. По некоторым данным, посещение России главой Китая может привести к углублению кризиса с США и Европой.