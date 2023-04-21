«Ее забудут, а памятники останутся»: в ГД ответили на слова Вайкуле Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле забудут, а памятники героям ВОВ останутся

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле, рассуждая о том, что памятники павшим солдатам ВОВ не имеют художественной ценности, выставляет себя как Иван, не помнящий родства, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его мнению, такой характеристики больше заслуживает творчество певицы, которое вряд ли задержится в народной памяти дольше монументов участникам ВОВ.

Сейчас песни Вайкуле практически забыты, мало интересуют российскую публику и уж точно не представляют никакой художественной ценности. А вот памятники героям войны останутся в нашей благодарной памяти навсегда, — сказал Соловьев.

Он добавил, что история нашей единой страны и победы советского народа над фашизмом имеет глубокие исторические последствия. Парламентарий также напомнил, что лишь благодаря победе появилось латвийское государство — родина артистки.

Ранее Вайкуле заявила, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. По словам артистки, она не понимает, зачем они нужны, и людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» дня Победы и русского языка.