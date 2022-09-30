«До последней капли крови»: Бутина о защите интересов России Депутат Бутина заявила, что Россия будет защищать свои интересы «до последней капли крови»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Обращение президента РФ Владимира Путина четко дает понять, что у России были, есть и будут свои интересы, которые она будет защищать «до последней капли крови», заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Она добавила, что обращение адресовано не только россиянам, а всему мировому сообществу.

Обращение было адресовано всем — и россиянам, и мировому сообществу. Это была позиция. Четко обозначенное выступление, которое говорит о том, что у России были, есть и будут свои интересы. И свои интересы мы до последней капли крови будем вместе защищать, — заявила она.

Ранее сегодня Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал документы о вхождении в состав России данных территорий.

В ходе выступления глава государства указал, что Россия борется за справедливый и надежный путь развития прежде всего для ее жителей. По его словам, бой идет за то, чтобы никому не пришло в голову вычеркнуть ее из истории или диктовать правила поведения. Кроме того, он заявил, что в XX веке Россия возглавила антиколониальное движение и что одна из причин многовековой русофобии со стороны Запада состоит именно в том, что Россия «не дала себя обобрать в период колониальных захватов».